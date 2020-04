Alice e Hassan, nozze con la mascherina. E con l'autocertificazione

LORETO - L’immagine è diversa da quella che ci si aspetta di immortalare per l’album dei ricordi. Di certo quando, con qualche filo grigio fra i capelli, Alice e Hassan si ritroveranno a sfogliarlo con i nipoti, avranno tanto da raccontare di quel bizzarro venerdì di aprile dell’anno 2020 in cui, usciti di casa portando in tasca l’autocertificazione con una motivazione che recitava “andiamo a sposarci in Comune”, si sono scambiati le promesse giurandosi amore eterno in guanti e mascherina.

«L’amore ai tempi del Coronavirus, così ricorderò in futuro queste immagini – ha commentato emozionato il sindaco Paolo Niccoletti -. Ho ringraziato a nome di tutta la città gli sposi che oggi (ieri, ndr) hanno voluto unirsi in matrimonio. Un messaggio positivo per tutti noi, ma soprattutto la conferma che solo armati di valori autentici andiamo serenamente incontro al futuro. Grazie ragazzi e ovviamente tutti a casa».

