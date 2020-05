Le grotte di Frasassi lunedì riaprono al pubblico: varate le regole per l'ingresso e la fruizione del percorso

GENGA - Si riprende, da lunedì 18 maggio le Grotte di Frasassi saranno di nuovo al lavoro per ospitare i turisti. Il Consorzio Frasassi, ente che gestisce il complesso ipogeo, ha varato le regole per l'ingresso e la fruizione del percorso.



Un forte segnale di resilienza e ripartenza, per un turismo di prossimità all'insegna della sicurezza. Da lunedì 18 maggio le Grotte di Frasassi torneranno operative per l'accoglienza e la visita del percorso sotterraneo più ammirato ed apprezzato d'Italia.

«Siamo consapevoli di non poter contare ancora su presenze extra-regionali – precisa l'avvocato Marco Filipponi, sindaco di Genga – ma è doveroso promuovere un messaggio di fiducia e di misurato positivismo. La riapertura delle Grotte sottintende la ripartenza di tutto il nostro territorio, la cui vitalità ruota attorno al forte traino del complesso ipogeo. Siamo realisti e non ci aspettiamo un flusso che ci riporti alle stagioni pre-emergenza, ma valutiamo che sia importante rimettere in moto un settore che sta già pagando le conseguenze del momento».



«Possiamo tranquillamente affermare che i nostri territori, caratterizzati da ampi spazi all'aria aperta, consentono ai turisti di poter apprezzare le bellezze paesaggistiche e ambientali in completa sicurezza – afferma l'ingegnere Lorenzo Burzacca, Vicepresidente del Consorzio Frasassi - tanto che, da sempre, l'area di Frasassi si conferma quale meta preferita per escursionisti, vacanzieri e famiglie».



Infatti tutta la zona del Parco Gola della Rossa e Frasassi gode di suggestivi punti panoramici raggiungibili attraverso percorsi in grado di poter garantire l'adeguato distanziamento richiesto.



Il Consorzio ha stilato il regolamento di fruizione turistica, che resterà in vigore fino a nuove ed ulteriori modifiche degli ultimi decreti emanati dal Governo.

Saranno attivi due turni di visita: ore 11 e ore 14,30 consentendo di visitare la grotta in condizioni di pieno rispetto del distanziamento sociale

Il biglietto potrà essere acquistato esclusivamente online attraverso la piattaforma Ticketone, con possibilità di scelta dell'orario d'ingresso

Il tagliando d'ingresso andrà preventivamente stampato dal cliente e consegnato direttamente all'ingresso, oppure mostrato al personale posizionato all'ingresso tramite download su cellulare, bypassando in ciascun caso la sosta in biglietteria

Il possessore di biglietto d'ingresso potrà usufruire del parcheggio in area La Cuna, per poi dirigersi a piedi verso l'ingresso (1300m). Oppure utilizzare il parcheggio a San Vittore di Genga, e proseguire a piedi (600m)

Il possessore di biglietto d'ingresso dovrà obbligatoriamente essere provvisto di mascherina e guanti

Per garantire un adeguato distanziamento di sicurezza, i gruppi di visita saranno sensibilmente ridotti nel numero di componenti

Al visitatore verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner. Con temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile effettuare la visita alle Grotte e il cliente sarà gentilmente invitato a lasciare l'ingresso

Il prezzo del biglietto d'ingresso resterà invariato: 18 euro intero (+dp); 15 euro ridotto (+dp); 12 euro da sei a quattordici anni (+dp); gratuito fino a sei anni

La fase2 per Frasassi si fonda sui concetti di ospitalità e sicurezza. Per la riattivazione di una filiera che, da sempre, rappresenta un volano determinante per il turismo regionale.

