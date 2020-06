G Moda passa e chiude, una vittima del Covid: la popolare boutique abbasserà la saracinesca alla fine di questo mese

OSIMO - Il Covid inizia a mietere vittime anche nel mondo del commercio osimano. Con un lungo e appassionato post su Facebook la titolare di “G.Moda”, Barbara Fani, annuncia la chiusura del negozio di abbigliamento al piano terra del centro commerciale di via Jesi, alle porte di Campocavallo. «È con grande rammarico che mi trovo costretta ad annunciare la chiusura definitiva di G. Moda il 30 giugno» esordisce la commerciante, che ha avviato la liquidazione totale. Dopo 16 anni ha dovuto abdicare di fronte alla crisi economica innescata dal coronavirus: «Purtroppo - dice - il nostro paese è stato sottoposto ad una sfida durissima, una sfida che in qualche modo ci pone davanti a delle scelte, a volte anche difficili, ma sono sicura che sapremo cambiare e sapremo ricominciare a vivere come facevamo prima». La titolare della boutique di Campocavallo evidenzia che «in tanti anni trascorsi a fare quello che più amavo non mi sono mai tirata indietro anche davanti a momenti difficili, ma questa volta è arrivato il momento di fermarsi e riflettere». La collezione primavera rimasta invenduta per il blocco dovuto al Covid non ha aiutato in una situazione già difficile per il settore. Eppure la boutique era un punto di riferimento per tante clienti tra Osimo e Castelfidardo che ieri sui social hanno manifestato solidarietà e stima nei confronti di Fani. Che ammette di avere scritto il post «con le lacrime agli occhi per ringraziare di tutti i momenti trascorsi nel negozio, di tutta la fiducia e dell’amicizia».

