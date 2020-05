​Fine del limbo, Fabiola Dolcini trasferita al Covid hotel

OSIMO - Dopo 45 giorni in quarantena a casa, col rischio di contagiare marito e figlio dopo tre tamponi positivi, Fabiola Dolcini è stata trasferita dalle autorità sanitarie in un albergo lungomare riconvertito in struttura Covid dalla Regione. Nota in città per la candidatura con le Liste civiche a sostegno di Latini alle Comunali 2014 e 2019, ma soprattutto come storica dirigente sportiva dell’Atletica Osimo, Fabiola aveva lanciato dai social la sua richiesta di aiuto, fatta propria anche dai partiti.

Nei giorni scorsi Liste civiche e Fratelli d’Italia, riferendosi alla sua situazione, avevano sollecitato Comune e Regione a prestare aiuto alle famiglie che hanno un malato Covid in casa e che non sanno come gestire gli altri componenti del nucleo, costretti alla quarantena in attesa di un tampone che non arriva se non si è sintomatici. Era la circostanza proprio di Fabiola, che dall’11 marzo era nella sua stanza di 12 mq per il Coronavirus, idem i famigliari ai quali però, non avendo sintomi, non è mai stato fatto il tampone dalla Asur. Così da 45 giorni lei, il marito e il figlio vivevano da separati in casa per evitare il rischio di contagio.

Tramite i social la dirigente dell’Atletica Osimo ha chiesto al governatore Ceriscioli di «fare i tamponi a tutti quei componenti di nuclei famigliari che hanno in casa un positivo al Covid, come mio marito e mio figlio, così da lasciarli liberi di uscire e lavorare se sono negativi e semmai trovare una soluzione alternativa alla quarantena domiciliare per chi è positivo come me». Grazie all’interessamento del suo medico di famiglia, il consigliere comunale Achille Ginnetti, Fabiola da domenica è ospite in un albergo in riviera dove vengono mandate persone positive ma senza sintomi o dimesse dall’ospedale per concludere l’isolamento senza compromettere il resto della famiglia. «Sto bene - racconta - qui ci sono infermieri che ci seguono, sono sola ma almeno i miei famigliari anche senza tampone potranno uscire tra 14 giorni, indipendentemente dalla mia guarigione».

