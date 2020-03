Fileni dona mezzo milione di euro per l'emergenza Coronavirus

JESI - Ha subito risposto presente, un messaggio chiaro. E parole che danno forza: «Con riferimento alla profonda emergenza che sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro tessuto socio-economico e la salute dei cittadini italiani, Fileni, azienda leader nella produzione di carni biologiche in Italia, ha voluto dimostrare il proprio impegno nel sostenere il territorio che la ospita e con cui si identifica, scegliendo di investire 500.000 euro. Parte della donazione - dice la nota - sarà dedicata al sostegno dei propri lavoratori e delle loro famiglie con l’adozione di misure specifiche per i dipendenti tra le quali: un’assicurazione, integrativa rispetto a quella obbligatoria, che tuteli il lavoratore che abbia contratto il Coronavirus e che prevede indennità da ricovero e da convalescenza e un bonus del 10% della paga oraria per il periodo dell’emergenza sanitaria, dedicato al personale che opera in produzione. Un’altra parte cospicua della donazione sarà devoluta al sistema sanitario coronavirus della Regione Marche affinché la utilizzi in ambito medico-sanitario e ai Comuni di Cingoli, Jesi e Casteplanio, in modo che le amministrazioni locali possano contare su fondi da allocare per l’emergenza Covid-19».

