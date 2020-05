In piena fase 2 nuovi orari domani per Conerobus. E crescono anche i servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'amministrazione comunale informa che per il trasporto urbano di Ancona, Conerobus ha predisposto i nuovi orari per la "fase2", in vigore da domani. Con l'intensificarsi delle attività, crescono anche i mezzi di trasporto pubblici, con tutte le precauzioni del caso. Inoltre, per particolari necessità di trasporto è possibile accedere al servizio a domanda contattando il numero 3454142583.