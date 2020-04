Cimiteri chiusi, mercati sospesi e parcheggi gratuiti fino al 3 maggio a Falconara. Prorogata la validità dei permessi sosta

FALCONARA - L'emergenza continua: sono state ulteriormente prorogate le misure di prevenzione del contagio e le agevolazioni per la sosta in vigore sul territorio di Falconara, alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile scorso. Sulla base di un'ordinanza sindacale emessa oggi, martedì 14 aprile, è prorogata fino al 3 maggio compreso la sosta gratuita e senza limiti di orario su tutti gli stalli del territorio comunale. Si potrà parcheggiare nelle righe blu senza pagare, mentre nei posti auto a disco orario (delimitati dalle righe bianche) non ci saranno vincoli.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Ossini sostiene la raccolta fondi del Corriere Adriatico per l'ospedale di Torrette

E' stata inoltre prolungata fino al 3 maggio la validità dei permessi annuali di sosta in scadenza nel mese di aprile.

Con la stessa ordinanza il sindaco ha prorogato sempre fino al 3 maggio compreso la sospensione dei mercati settimanali, quelli del lunedì e giovedì a Falconara e del mercoledì a Castelferretti. Sono sospese anche tutte le attività itineranti, comprese quelle di vendita di generi alimentari. Restano chiusi inoltre i cimiteri cittadini di via Castellaraccia (Falconara) e via Santa Maria (Castelferretti) ed è sospesa ogni attività di iniziativa privata legata ai servizi cimiteriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA