Torna a Falconara nonostante il foglio di via obbligatorio, denunciata e sanzionata

FALCONARA - Denuncia e sanzione, per una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, una 34enne senza fissa dimora sorpresa a camminare lungo via Flaminia nonostante fosse stata allontanata da Falconara con un foglio di via obbligatorio del questore. Non sarebbe dovuta tornare in città fino al 2021.

Gli agenti della polizia locale di Falconara l'hanno subito riconosciuta per gli episodi di cui si è resa protagonista in passato, visto che è stata denunciata più volte per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. Agli operatori del Comando falconarese la donna ha riferito di essere diretta alla stazione ferroviaria, dove avrebbe dovuto riprendere un treno per Fabriano.

Nei suoi confronti, oltre alla denuncia per il mancato rispetto del foglio di via, è scattata anche una sanzione di 400 euro: non aveva una motivazione urgente per spostarsi dal Comune di residenza. La pattuglia ha scortato la 34enne fino alla stazione e gli operatori hanno atteso di vederla salire sul treno.

