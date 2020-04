Sorprese a mezzanotte in centro, multate due trentenni, una aveva anche la cocaina

FABRIANO - Controlli in città e nelle frazioni, sia con personale in divisa che in borghese, per monitorare l’effettivo rispetto delle regole per evitare il diffondersi del Covid-19. L’ultima operazione è stata fatta dai poliziotti di Fabriano agli ordini del commissario capo Fabio Mazza. Nonostante le restrizioni sono state sorprese due donne in giro, in centro: una aveva con sé dello stupefacente. Per loro è scattata la multa e la proprietaria della cocaina è stata segnalata alla Prefettura. Si tratta di due trentenni residenti nel Fabrianese che si aggiravano in centro, domenica intorno alla mezzanotte. Gli agenti, a seguito di controllo degli effetti personali, hanno rinvenuto un involucro con 1,5 grammi di cocaina. La donna che deteneva la sostanza è stata segnalata come assuntore per uso personale di stupefacenti. Per entrambe è scattata, invece, la sanzione amministrativa in quanto fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

«In questo momento difficile per la collettività fabrianese la Polizia è vicino al cittadino al fine di garantire la salute di tutti. Non si allentano i controlli di prevenzione e repressione dei reati» commenta Mazza. Sabato scorso, ad esempio, gli agenti della polizia locale di Fabriano hanno denunciato e multato una donna di mezza età sorpresa a fare la spesa quando sarebbe dovuta rimanere a casa in quarantena.

