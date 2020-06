Eparina, antibiotici e forza d’animo: così Teresita a 100 anni ha sconfitto il virus

ANCONA - Dietro lo sguardo basso segnato dall’età un coraggio da leonessa. È una bella storia quella di Teresita Giunchi (in Campagnoli), e due volte particolare. Perché ha sconfitto il Covid, e qui anche il destino benevolo le ha strizzato l’occhiolino, calendario alla mano, perché è ufficialmente uscita dal tunnel del virus alle soglie del secolo di vita. E perché è guarita grazie ad eparina ed antibiotici, quasi antesignana di una cura che ha varcato i portoni d’ingresso delle strutture ospedaliere più accreditate.

Per fare festa mancava solo la ciliegina sulla torta, una torta vera. Martedì Teresita ha compiuto i 100 di vita. Ha potuto avere accanto i figli Duccio, Sandro ed Aleardo, il medico Luigi Coppari che l’ha seguita per tutto il corso della malattia sostenendola e contribuendo in modo decisivo a sconfiggerla. A regalarle carezze, sorrisi e il solito grande affetto c’erano anche dottoresse e infermiere della Residenza Dorica, la Rsa della Baraccola, ad Ancona, che la ospita dal 2011. Lascia il segno anche in questo tratto di vita Teresita, l’ennesimo capitolo di una vita vissuta intensamente. Lei e suo marito Mario Campagnoli hanno costruito una famiglia radicata e molo stimata ad Ancona.

Entrambi con professioni importanti e con personalità forti e poliedriche che li hanno portati ad assumere impegni in politica. Lui era avvocato e nel primo dopoguerra è stato ad Ancona assessore allo sviluppo economico, per poi diventare presidente dell’Ente Fiera della Pesca. Teresita era insegnante di scuola media e anche lei ha avuto una parentesi come assessore, alla Pubblica istruzione nel Comune di Recanati. Anconetani doc, hanno vissuto per qualche anno a Ginevra e poi a Parigi, dove li ha portati il ruolo di dirigente dell’ente nazionale del turismo svolto da Campagnoli. Poi sono tornati nella loro città del cuore, nella casa in piazza Roma mentre i figli hanno costruito la loro carriera.

Teresita da nove anni vive nella Residenza Dorica, attorniata dalle attenzioni di tutti. Lì il 25 marzo scorso ha scoperto di essere positiva, con i classici sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Non si è arresa e ha vinto la battaglia del virus con un coraggio da leonessa, confortata dalla famiglia e dal personale, e sostenuta dal suo medico Luigi Coppari. «Eccezionale non è arrivare a 100 anni ma superare brillantemente il Covid. Teresita Giunchi c’è riuscita - spiega il dottor Coppari -. Grazie oltre che alla sua forte fibra e alle cure praticate, anche prima della positività del tampone, nella residenza dorica Santo Stefano di Ancona. Antibiotici, cortisone, ossigeno, eparina come adesso finalmente si riconosce sia opportuno fare».

A lei ieri sera sono arrivati anche gli auguri del sindaco di Recanati, città che le ha dato i natali. «Alla nostra concittadina i migliori auguri da parte di tutta l’amministrazione», ha scritto su Facebook Antonio Bravi.

