A 70 anni sul balcone con la cyclette fatta in casa: due o tre ore al giorno per restare in forma

SENIGALLIA - Due o tre ore di pedalate sul balcone al giorno per restare in forma. È l’allenamento di Otello Bozzi Cimarelli, che in 70 anni ha collezionato tanti premi gareggiando in bicicletta. Ogni giorno si concedeva una lunga passeggiata. Ora non può e, rispettando le regole, si è organizzato in maniera alternativa. «Purtroppo dobbiamo convivere con questa situazione – racconta -. La speranza è che finisca presto. L’unico modo per farlo è di rimanere a casa, per il nostro bene e del prossimo».

LEGGI ANCHE: Gli appelli per la raccolta fondi per l'ospedale Torrette: «Date tutti un contributo alla speranza» /Ecco come partecipare

Fatta questa premessa aggiunge: «Dopo 50 anni di attività la vita da sportivo mi ha insegnato a prenderla con filosofia senza arrabbiarmi se molte manifestazioni sono saltate e se non posso allenarmi per strada. Certamente sono molto dispiaciuto, fisicamente soffro di tutto questo ma bisogna rimanere in casa». Lui per allenarsi esce ma solo sul balcone. Quella che all’apparenza potrebbe sembrare una cyclette, almeno così ha pensato la gente vedendolo dalla strada o dai palazzi vicini, è in realtà la sua bicicletta fermata da dei rulli. Il principio comunque è sempre lo stesso: pedala ma non si muove dal balcone. «Faccio due o tre ore di pedalate sui rulli – spiega – che corrispondono circa a settanta o novanta chilometri. I rulli ti permettono di allenarti, con la stessa bicicletta con cui corri tutto l’anno non cambiando impostazioni. È un attrezzo appoggiato a terra che ti consente di andare in bici, rimanendo nello stesso posto». Un modo alternativo insomma di fare attività sportiva senza uscire di casa. Chi ha il giardino è più fortunato ma anche un piccolo balcone può rappresentare un’alternativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA