Effetti Coronavirus: nonna Aldesina, 90 anni festeggiati dalla finestra

MONTEMARCIANO - Compleanno in finestra per nonna Aldesina Belardinelli Nicolini. Nipoti e pronipoti, con la regia della figlia Daniela, hanno addobbato il cancello di casa con uno striscione e due palloncini per i suoi 90 anni. Vietato avvicinarsi, sono le regole. Però in qualche modo hanno fatto arrivare il loro affetto. Le hanno lasciato anche una torta. È accaduto in via delle Betulle a Marina di Montemarciano lunedì. Aldesina ha due figli, tre nipoti, tre pronipoti. Alle spalle una guerra mondiale, la miseria, la carestia, il lavoro duro. Non ha però mai perso il sorriso e la voglia di vivere.

«Sei rimasta una delle poche testimonianze viventi di un’epoca che leggiamo solo nei libri di storia – le ha scritto la nipote Malgari -. Hai sempre avuto un carattere forte, un vero generale combattente, che ti ha permesso anche di superare quella brutta malattia otto anni fa. Mi hai insegnato tante cose in cucina, mi hai tenuto i figli viziandoli come non mai, mi hai aiutato quando avevo bisogno. E anche se sei una persona di umili origini, la tua saggezza non ha eguali». La sua famiglia avrebbe voluto organizzarle quest’anno una grande festa per i suoi 90 anni. Non ha potuto però nemmeno farla in casa. Dall’esterno le ha fatto arrivare tutto il suo affetto. Una sorpresa addobbi, palloncini ed una torta con candela sopra. Con gli occhi lucidi, commossa, si è affacciata alla finestra ed ha ringraziato tutti.

