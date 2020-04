Il dottor Caroli sulla Costa Magica: «Commosso da una ragazza felice per la fine dell’ incubo. Aveva le lacrime agli occhi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Il momento più toccante? All’inizio, quando ho incrociato gli occhi lucidi di una ragazza sudamericana che ha abbassato il carrellino per accoglierci a bordo. «Finalmente ho messo piede a terra dopo tanto tempo”, ha detto. E si è commossa».Dottor Mario Caroli, responsabile del, il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria: l’incubo è finito per l’equipaggio dellaapprodata martedì nel porto di Ancona?«Parliamo di persone che viaggiano per mare da mesi: è normale che siano provati, ma il medico di bordo ci ha descritto una situazione psicologica serena: l’equipaggio non ha manifestato criticità, anche perché Costa Crociere ha dato la possibilità a tutti di parlare con i propri familiari».LEGGI ANCHE:«Di estrema sicurezza dal punto di vista sanitario. Tutte le persone sono asintomatiche e tutte hanno svolto la quarantena nelle proprie cabine, osservando il distanziamento sociale anche al momento dei pasti».«Abbiamo pianificato l’operazione con il medical center di bordo. È stato stilato un cronoprogramma perché i test verranno effettuati su tutti i componenti dell’equipaggio che sono 614 e non 617 come comunicato inizialmente. Abbiamo cominciato la sequenza con il personale sanitario della nave, tre medici e tre infermieri, che sono stati i più esposti al rischio contagio. Poi siamo passati alle 140 persone positive al quick test: così abbiamo completato i primi 146 tamponi, i cui risultati arriveranno entro 24 ore, dopo le analisi effettuate nei laboratori di Torrette e di Ascoli».«Con modalità Ddt, il Diagnostic Drive Test: il team di infermieri si sposta sugli 11 livelli della nave, bussa camera per camera ed esegue il tampone sulla porta. In questo modo si evitano assembramenti».«Sì: cominceremo con 160, che Costa avrà identificato tra coloro che prioritariamente possono essere rimpatriati perché molti provengono da Paesi orientali come India, Filippine e Indonesia, dove vi sono solo specifiche finestre per i rientri dall’estero. Con questa modalità, contiamo di completare i test a tutte le 614 persone a bordo nel giro di tre giorni. A mano a mano che avremo gli esiti, si procederà con gli sbarchi».«No, i positivi al quick test sono tutti stranieri, ma in ogni caso una quota di personale, circa 60 soggetti, dovrà restare a bordo per la sicurezza della nave, a partire ovviamente dalle figure preminenti come il comandante, che è italiano».«Continuerà a fare la quarantena nella sua cabina, dal momento che non ci sono asintomatici e nessuno è in condizioni tali da richiedere un ricovero. Dopo 14 giorni il test verrà ripetuto due volte nell’arco delle 24 ore e, solo se sarà negativo, il paziente verrà sbarcato».«No, non c’è alcun rischio di contagio, né per il team che è dotato di tutti i dispositivi di protezione, né per la città: gli anconetani stiano tranquilli».«L’importante è che lo si faccia in modo molto organizzato: non dobbiamo pensare che stiamo andando verso la normalità, sarebbe l’errore più grave. Dietro l’angolo c’è il rischio che si riaccenda qualche focolaio, anche se ci siamo preparati a questa evenienza con il Covid Hospital alla fiera di Civitanova. Questa è la fase più pericolosa da gestire: c’è uno spiraglio di luce, sì, ma non bisogna corrergli incontro a tutta velocità».