“A casa insieme”, Corinaldo entra nelle case della comunità #iorestoacasa

CORINALDO - Corinaldo entra nelle case dei cittadini: corinaldesi, sì, ma anche per chi ha assaporato uno dei Borghi più belli d’Italia per un giorno o anche solo per un attimo e ne è rimasto colpito e affezionato; per tutti coloro che, lontani, portano Corinaldo nel cuore e, in un momento difficile come questo hanno voglia di compagnia, stimoli e buon umore.



LEGGI ANCHE:

Il bed and breakfast offre ospitalità gratuita a operatori sanitari e parenti dei malati di Coronavirus

Comunità si è sempre, anche quando non ci si può vedere. Soprattutto in situazioni come queste. Ecco perché la grande attività digitale di Corinaldo non si ferma, ma quintuplica, proponendo un vero e proprio programma on-line ad hoc di appuntamenti per tutti.



La giornata inizia con la biblioteca digitale Un caffè e un libro da lunedì a venerdì alle ore 8.00;

Spazio bimbi con i lavoretti creativi del CoriLab il lunedì e il venerdì alle ore 16.30 e le idee sul web della biblioteca comunale per diventare scienziati, artisti e musicisti, il martedì, giovedì e sabato alle 16.30; Le storie della Buonanotte, letture ad alta voce per i piccoli a cura di S.B.L. Misa Nevola, da lunedì a venerdì alle 20.00.

(Pagina Facebook: Biblioteca Comunale di Corinaldo)



Ora d’aria, ora di Comunità, un momento per sentirci meno soli, e, per qualche istante, un po' più spensierati. In un tempo sospeso tra timore e speranza, ce la faremo anche questa volta!

(Pagina Facebook: Città di Corinaldo).



Da lunedì, inoltre, il CoriLab continua ad essere vicino ai più piccoli, proponendo il servizio di assistenza allo studio e aiuto compiti in modalità digitale. In particolare, un’ora al giorno (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11), le operatrici saranno a disposizione dei ragazzi per un supporto allo studio. Continua così, nonostante il cambio modalità, la costante attività di supporto ai giovani e alle loro famiglie da parte dell’Amministrazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA