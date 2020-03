Controllati automobilisti, pedoni e supermercati: nessuna denuncia ad Ancona

ANCONA - Emergenza Coronavirus, controlli, rigore e massima attenzione: 62 persone (automobilisti e pedoni) e 21 parchi controllati, 7 supermercati vigilati per il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. È stata anche oggi una giornata di lavoro per gli agenti della Polizia locale di Ancona che hanno continuato l'azione di vigilanza sul territorio per il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Fino ad ora non è stata effettuata quest'oggi nessuna denuncia.

