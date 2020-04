Fermato sulla Statale su uno scooter con targa tedesca: una lunga serie di infrazioni per un 35enne di Urbino

FALCONARA - Spiegazioni poco convincenti e le inevitabili sanzioni nei confronti di un uomo di 35 anni di Urbino fermato lungo la Statale 16, all’altezza della ex Montedison, mentre viaggiava in direzione sud a bordo di un vecchio scooter con targa tedesca. Il giovane ha detto agli agenti della polizia locale di Falconara di essere partito da Urbino e di essere diretto ad Ancona per ritirare un furgone incidentato, che però non era di sua proprietà: non ha saputo spiegare perché dovesse essere proprio lui a ritirarlo. Ad aggravare la posizione del 35enne, anche il fatto che il motorino non risultasse immatricolato, né assicurato: la targa era provvisoria ed era scaduta a febbraio dell’anno scorso. E’ scattato dunque un doppio sequestro, sia per la mancata immatricolazione che per l’assenza di copertura assicurativa. Sarà la Prefettura a decidere l’importo dell’ulteriore sanzione.

