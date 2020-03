Il contagio arriva anche a Jesi: due ricoveri all’ospedale Urbani

JESI - L’ombra del Coronavirus si allunga sempre più, due pazienti sono stati ricoverati all’ospedale di Jesi intitolato all’infettivologo Carlo Urbani. Si tratta di una donna di 59 anni di Cingoli, cardiopatica, risultata positiva al tampone e confermato dall’istituto superiore della sanità. La donna, intubata nel pomeriggio di martedì, presentava i chiari sintomi del Covid-19 quali febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. È stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in terapia intensiva. La conferma è arrivata anche dal vice sindaco di Cingoli Filippo Saltamartini. In quarantena precauzionale il marito, i due figli e la fidanzata di uno di loro.

Un secondo caso al pronto soccorso dell’ospedale jesino riguarda un uomo di 71 anni con problemi respiratori gravi. C’è massima allerta al pronto soccorso dell’ospedale jesino anche da parte degli operatori sanitari, che stanno lavorando con presidi preventivi per difendersi da un eventuale contagio. Mascherine, guanti, occhiali. Alla Murg (medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza) sono stati isolati e trattenuti tutti i pazienti in attesa di essere sottoposti al tampone e che presentano difficoltà respiratorie. La presenza dei familiari è consentita a una sola persona, cui viene consegnata una mascherina e consigliata la distanza di un metro dal congiunto. Norme identiche in tutto l’ospedale. Si lavora a pieno ritmo, con misure precauzionali adottate fin dai primi campanelli d’allarme che hanno permesso ai sanitari jesini di affrontare i casi senza essere contagiati: ad oggi non ci sarebbero operatori in quarantena.

Sono i sanitari, i volontari, gli oss gli eroi di tutti i giorni, pronti spesso a loro stesso discapito, a visitare, aiutare e diagnosticare un virus subdolo, un nemico invisibile e vigliacco che si propaga con estrema facilità. All’ospedale di Jesi, nonostante le croniche difficoltà di una sanità pubblica allo stremo, si resiste anche in una situazione di grave emergenza come quella determinata dal Coronavirus. I medici stanno attuando tutti i protocolli disposti dalla Regione per rispondere all’emergenza, slittano appuntamenti e interventi programmati non urgenti. Restano solo quelli non rinviabili e la chirurgia dei pazienti oncologici, che mantiene intatta la sua priorità. Sull’emergenza-urgenza c’è il massimo sforzo da parte di tutti. Il numero delle sale operatorie attive è pressoché dimezzato, le altre restano a disposizione. Laddove possibile si anticipa la dimissione. Ridotti gli orari di visita nei reparti. Sale d’attesa svuotate, negli ambulatori i pazienti devono osservare la distanza di almeno un metro e attendere lungo i corridoi di essere chiamati per visite e controlli.

