Meno contagi, l’ospedale Urbani respira: «Ma ora ci servono infermieri»

JESI - Continua la guerra al Covid-19 non è ancora finita, anche se la curva dei contagi sta facendo registrare un lieve decremento e le 8 dimissioni dell’ultima settimana fa tirare un sospiro di sollievo. Anche oggi, in questa Pasqua soleggiata e calda, i medici e gli infermieri sono in prima linea accanto ai malati. «Siamo contenti di quanto è stato fatto finora e molto motivati ad andare avanti - dice il direttore dell’Unità operativa di Medicina dottor Marco Candela -. Il Coronavirus non si risolverà per adesso, toccherà conviverci per mesi».

LEGGI ANCHE:

Il ministro Speranza: «Covid-19, segnali incoraggianti ma adesso non possiamo allentare le misure»

Continua Candela: «Ma contiamo di riprendere la nostra attività ordinaria già dalla prossima settimana. Finora abbiamo mantenuto le attività imprescindibili sempre con percorsi diversificati. L’ospedale Carlo Urbani non è solo un presidio Covid e gli altri pazienti che hanno bisogno possono rivolgersi a noi senza timore. La deflessione dei contagi già da una settimana ha permesso di chiudere un reparto Covid, adesso ci servono gli infermieri per riprendere le attività ordinarie». La preoccupazione che l’ospedale Carlo Urbani di Jesi possa farsi carico di ulteriori pazienti Covid da altri ospedali bloccando di fatto l’attività dei reparti, è anche del sindaco Massimo Bacci che ha scritto una lettera al Presidente della regione Luca Ceriscioli e ieri ha tenuto una lunga video conferenza con i primari ospedalieri, ribadendo la sua posizione.

«Sono importanti per noi la vicinanza delle istituzioni e le attestazioni di stima della cittadinanza – aggiunge il direttore dell’Unità operativa Chirurgia dottor Roberto Campagnacci – anche in giornate di festività come queste, che per noi significano portare avanti l’attività ordinaria accanto ai malati, come stiamo facendo dall’inizio di questa emergenza che non ha precedenti sia per l’aspetto sanitario che per quello umano e sociale. I contagi sembrano essersi stabilizzati, dalla prossima settimana riprenderemo l’attività ordinaria, ovviamente su un percorso pulito». Lo spirito è alto, sono tante le associazioni e le aziende che hanno cercato di addolcire la Pasqua dei sanitari inviando loro uova e colombe. Prima ancora, grande la mobilitazione per mascherine e presidi. «Ho notato in questo periodo un grande senso di appartenenza – sottolinea il direttore dell’Unità operativa Terapia Intensiva dottor Tonino Bernacconi – la voglia di esserci. Attualmente abbiamo ricoverati 13 pazienti in terapia intensiva e altri 12 in terapia semi intensiva, poi ci sono gli altri negli altri reparti Covid, ma possiamo auspicare nella ripresa dell’attività ordinaria di alcuni reparti, dove finora si è comunque lavorato a regime ridotto e solo per le emergenze indifferibili (è comunque a disposizione un reparto, la mini-terapia intensiva con 3 posti letto per quei pazienti no-Covid che dovessero avere delle complicazioni post-intervento)».

La ripresa delle attività ordinarie sarà anche per l’Unità operativa Ortopedia, che finora si è adeguata come gli altri reparti, alle necessità dell’emergenza. «Abbiamo ridotto gli interventi non urgenti – spiega il direttore, dottor Rocco Politano – mantenendo solo la traumatologia, per la quale ci siamo organizzati per operare anche pazienti Covid-positivi, diversificando i percorsi operatori affinché alcune aree come la Ginecologia-Ostetricia e la Chirurgia oncologica restino “pulite”. Ridotte anche le sale operatorie e rallentato gli interventi». Ma non siamo ancora fuori dall’emergenza. «Contiamo su di voi, continuate a restare a casa», è l’appello di medici, infermieri e operatori sanitari dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi ai cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA