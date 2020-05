I casi positivi ai Covid rapid test sono solo il 3%: eseguiti sui dipendenti del Comune di Osimo e delle società partecipate

OSIMO - Sono pochissimi i casi positivi ai Covid rapid test messi a disposizione dall’amministrazione Pugnaloni e in parte donati dalla ditta Tj Point. I dati emersi dagli esami sierologici svolti su dipendenti comunali e delle società partecipate indicano un tasso di circa il 3%. A esempio in Comune il medico del lavoro Francesco Cenerelli ha svolto 94 test su 100 disponibili e appena quattro sono risultati positivi e dunque hanno poi dovuto svolgere il classico tampone gestito da Asur, tutti poi negativi.

Il medico del lavoro di Osimo Servizi, Francesca Serpilli, ha svolto invece 58 test sierologici su 60 messi a disposizione dall’amministrazione comunale e tra questi appena due sono stati positivi e hanno dunque dovuto fare il tampone. In Asso il medico del lavoro Michele Maggini ha invece fatto svolgere i 62 test direttamente alla Bios e appena tre sono emersi positivi. In questo caso gli esami sierologici hanno riguardato solo i dipendenti Asso che sono in servizio e non a casa per via delle attività sospese come asili, mense, turismo e cultura. Dopo Comune, Osimo Servizi e Asso, anche Astea avvierà una campagna su base volontaria per l’adesione ai test sierologici. Lo scopo dello screening è identificare soggetti negativi che non sono mai venuti a contatto con il Covid-19, quindi infettabili, e soggetti positivi potenzialmente venuti a contatto.

Nello specifico i positivi possono essere persone contagiate con o senza presenza pregressa di sintomi e che potrebbero aver sviluppato immunità al Covid (in caso di presenza nel test dell’indice IgG) oppure persone senza sintomi ma comunque venute a contatto con il patogeno (presenza di IgM o entrambi IgM e IgG). Si tratterebbero in questo caso di potenziali diffusori dunque i positivi dovranno poi svolgere il tampone oro-faringeo. E coloro che risultassero positivi, pure se asintomatici, andrebbero in quarantena per 15 giorni.

Il test Covid-19 IgM/IgG, effettuato solo su asintomatici, sarà eseguito la prossima settimana nelle sedi aziendali di Osimo e Recanati dal medico del lavoro di Astea. Nel frattempo l’ad Fabio Marchetti ha annunciato che lo smart working ha riguardato l’80% degli impiegati e verrà esteso fino a luglio, ma dalla prossima settimana, dove è possibile il distanziamento, si rientrerà in ufficio a turnazione.

