La casa di riposo che non trova pace: morte altre 3 ospiti

SAN MARCELLO - Alla Casa di riposo “Cesare Gregorini” di San Marcello cadono gli anziani come foglie, persone fragili le cui condizioni sono minate anche dal terribile nemico invisibile del Covid-19. Altre tre ospiti sono decedute tra mercoledì e ieri, solo una era ricoverata in ospedale alla sezione Covid del “Carlo Urbani” di Jesi. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie, già al momento del trasferimento in ospedale per l’aggravarsi della condizione respiratoria.

Sale a 10 il numero degli ospiti deceduti nelle ultime, drammatiche giornate. Il virus sta decimando gli ospiti della struttura, che accoglieva complessivamente 45 anziani dal territorio. Domenica un 97enne di Polverigi si era spento a causa del Coronavirus, ma la preoccupazione per le tre donne positive al tampone era altissima, visto che proprio domenica una era stata trasferita all’ospedale di Jesi. Mercoledì sono decedute altre due donne, una 86enne residente a Jesi e una 82enne di San Marcello, ricoverata in terapia intensiva. Ieri mattina, un’altra terribile notizia: non ce l’ha fatta una 90enne di Jesi. Tutte purtroppo rese fragili da patologie pregresse che le hanno indebolite e rese bersagli fragili all’attacco del virus.

«Devo purtroppo continuare a dare notizie non buone - fa sapere il sindaco Graziano Lapi tramite i canali social del Comune - nella giornata di ieri (mercoledì, ndr.) c’è stato il decesso di due ospiti, uno dei due era ricoverato presso l’ospedale Covid di Jesi, mentre questa mattina (giovedì) intorno alle 5 c’è stato un altro decesso. I tre ospiti scomparsi erano quelli in condizioni di maggiori criticità respiratorie». Le tre anziane decedute si aggiungono dunque ai sette venuti a mancare i giorni scorsi. Una situazione davvero preoccupante, tanto che la casa di riposo di San Marcello è stata inserita nelle situazioni di maggior criticità della Vallesina e monitorata con maggiore attenzione da Asur e Protezione civile. «Nel pomeriggio di ieri - aggiunge Lapi riferendosi alla giornata nefasta di mercoledì - l’Unità speciale di continuità assistenziale della Vallesina è stata nella struttura per un supporto medico agli ospiti». Sono ancora ospitati 35 anziani, che al momento risultano non contagiati. Sono stati separati dagli altri, c’è grande attenzione nei loro confronti.

Ma si teme per altri 4 ospiti, le cui condizioni soni gravi e che potrebbero essere positivi. «La Protezione civile regionale mi ha comunicato che da venerdì sarà operativo un loro medico a disposizione per le case di riposo critiche del Distretto di Jesi - conclude il sindaco - per quanto riguarda l’apporto della direzione del Distretto Asur di Jesi, ha facilitato il ricovero all’ospedale Covid di Jesi di quattro ospiti della struttura, quelli attualmente in peggiori condizioni di salute».

