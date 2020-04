Otto morti in 20 giorni alla Grimani Buttari: il virus avanza ancora

OSIMO - Ottavo decesso in 20 giorni alla Grimani Buttari di San Sabino, il secondo dentro la casa di riposo. Si tratta di un 86enne ospitato nel reparto Covid al primo piano della residenza Rose che da giorni aveva la febbre. Con il suo decesso sarebbero rimasti venti contagiati, ma proprio ieri è arrivato un tampone positivo su un dipendente. Degli 8 deceduti, in tre casi non è stato invece eseguito il tampone.

Al momento alla residenza Rose in 33 sono asintomatici, un solo ospite ha la febbre e due sono già ricoverati. Ma il rischio è che il contagio si espanda anche nelle altre quattro residenze del Grimani Buttari. Se al Belvedere, Sorriso e Mimose non ci sono criticità, da ieri gli occhi sono puntati su cinque casi della residenza Sollievo.

«Avevano sintomi febbrili e disturbi lievi, si tratta di quattro ospiti e un dipendente, speriamo di avere il risultato del tampone entro domani» ha riferito ieri Fabio Cecconi presidente della casa di riposo. All’ospedale cittadino invece è stato registrato un ulteriore contagio tra il personale della Medicina, reparto dove lunedì è esploso un focolaio con 12 casi sospetti, che sono saliti a 17, tra degenti e personale.

Sulla situazione del Ss. Benvenuto e Rocco, che la Regione ha individuato come presidio No-Covid, negli ultimi giorni la portavoce di Fdi Maria Grazia Mariani è andata all’attacco chiedendo al direttore generale Gianni Genga di chiarire modalità di contenimento del focolaio e misure di protezione per il personale. E Genga, che già si trova a gestire una situazione drammatica all’Inrca della Montagnola, prova a chiarire: «È vero che è No-Covid ma come in tutti i pronto soccorso abbiamo anche ad Osimo avuto pazienti arrivati con sintomi sospetti, analizzati e risultati positivi. Essere No-Covid non significa che non ci arrivano casi con sintomi, ma solo che vengono ricoverati ad Ancona se risultano positivi». Il dg dell’Inrca assicura che «fin da inizio marzo sono stati avviati percorsi specifici per casi sospetti e grazie alla protezione civile c’è un pre-triage esterno. Non nascondo le difficoltà a reperire inizialmente mascherine fp2 e camici, ma abbiamo assicurato dispositivi di sicurezza anche comprandoli da ditte del territorio».

Infine sul focolaio di Medicina spiega: «Lo scorso weekend due degenti arrivati da altri ospedali come negativi hanno manifestato sintomi e poi il tampone positivo, li abbiamo subito trasferiti o mandati in quarantena e sanificato quell’ala di Medicina, che al momento, visto il minor numero di ricoveri e di personale, non è stata riaperta, ma sarebbe pronta». L’Inrca nelle sue quattro sedi marchigiane, ha assunto in un mese 15 infermieri e 14 Oss, «spesso le sottovalutano ma sono fondamentali anche queste figure».

