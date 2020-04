Alla casa di riposo Mordini 23 morti: «Contagi comunicati con troppo ritardo»

CASTELFIDARDO - Elena, Pompeo, Antonio, Giancarlo. Sono solo alcuni dei tanti nonnini che tappezzano il muro del cordoglio di via Matteotti, nel centro storico di Castelfidardo. Vite che si sono spente nella solitudine imposta da un virus che ha negato loro l’ultimo abbraccio dei familiari e un rito funebre. Avevano 71, 79, 90 e 81 anni. Ed abitavano tutti nella casa di riposo Mordini. Unica residenza protetta per anziani del territorio comunale, dove l’aumento preoccupante di decessi ha indotto il sindaco a presentare un esposto in Procura.

«Abbiamo assistito ad un aumento vertiginoso di morti nel nostro comune: più del doppio in un anno e più della metà avvenuti nella casa di riposo», spiega il primo cittadino, Roberto Ascani. Nel dettaglio «il numero di decessi a marzo 2020 è salito a 39 rispetto ai 18 di marzo 2019. Un incremento del 216%, e addirittura del 243% se paragonato ai dati del 2018, che ci ha subito allarmato». Ad influire sulla decisione del sindaco anche le difficoltà nel reperire informazioni dai vertici della struttura e le contrastanti segnalazioni in Comune di familiari in ansia per i loro cari.

«C’è stato un ritardo nella comunicazione dei contagi relativi al Covid-19: ho chiesto spiegazioni alla dirigenza ed informato la Procura - afferma Ascani -. Dopo la nostra richiesta telefonica, ci hanno fatto attendere una settimana prima di dirci che non c’erano stati casi. Il venerdì successivo, davanti alla terza segnalazione contraria che ricevevamo, è arrivata la prima conferma verbale». Il Coronavirus aveva fatto il suo ingresso nella sede dell’ospizio fidardense, inaugurata nel 2018 dalla cooperativa sociale Cooss Marche, dove in poco più di due settimane sono spirati una ventina di ospiti, di cui 5 accertati con tampone e riconducibili a complicanze da Coronavirus. «La risposta scritta è arrivata dopo l’esposto – puntualizza il sindaco -. Attualmente dalla casa di riposo mi descrivono una situazione stabile». I sopralluoghi dell’Asur e di Medici senza frontiere avrebbero constatato il rispetto dei protocolli di sicurezza seguiti dalla cooperativa e da quest’ultima è stato rinnovato l’appello più volte lanciato dal sindaco di sottoporre degenti e personale a tampone.

Nel frattempo «abbiamo avuto un ulteriore decesso, la causa dichiarata è stata arresto cardiaco ma non è stato eseguito il tampone - precisa Ascani -. Così, ad oggi, siamo arrivati a piangere 23 morti». La prima vittima del Covid accertata al Mordini è stata Rosa Regini, 85 anni, morta all’Inrca il 18 marzo dopo un ricovero 5 giorni prima. Anche sua nipote, agente di polizia locale a Porto Recanati, si è rivolta ad un legale. Da allora il Comune attende che gli accertamenti diagnostici vengano estesi a tutti. L’ultimo contatto con la struttura lunedì: «Ci hanno riferito che la Regione avrebbe preso i nominativi per programmare i tamponi, anche se non sappiamo ancora quando».

