Parte da Camerata Picena in autobus per fare la spesa in corso Carlo Alberto ad Ancona: sanzionato dalla polizia locale di Falconara

FALCONARA - Era partito da Camerata Picena in autobus per andare in un supermercato di Ancona, in Corso Carlo Alberto, ma sulla strada del ritorno è incappato nei controlli della polizia locale di Falconara: aveva una grossa busta della spesa, ma non una motivazione valida per aver sconfinato ben due Comuni. E' scattata dunque la sanzione per un 22enne pizzicato nel pomeriggio di ieri all'altezza della stazione ferroviaria, dove gli agenti del comando falconarese hanno eseguito controlli tra i passeggeri dei bus di linea. Il giovane era sull'autobus diretto a Chiaravalle. Per uscire dal territorio comunale la norma prevede un motivo urgente, che in questo caso non c'era: il 22enne avrebbe dovuto fare spesa in un negozio del suo territorio.

