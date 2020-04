Buoni spesa, stop alle domande: esaurito il fondo di 212mila euro

JESI - Stop alle domande per i buoni spesa alimentari d’emergenza. Hanno superato la soglia delle mille le domande pervenute dai residenti nella città di Federico II e Pergolesi, quota che rende potenzialmente già esaurita la dotazione di circa 212mila euro assegnata al Comune di Jesi.

Ora si passerà alla verifica delle richieste e se, al termine del percorso, alcune di queste dovessero essere giudicate prive dei requisiti necessari per vedersi assegnati i buoni e respinti, allora si potrebbe tornare ad aprire il bando per nuovi beneficiari per la residua somma disponibile. A cavallo delle festività pasquali erano stati una sessantina i soggetti ai quali i buoni erano stati consegnati dalla Polizia Locale, un ulteriore centinaio di individui e famiglie sono stati raggiunti ieri. «Si confida - dicono dal Comune - di riuscire a completare la consegna dei buoni agli aventi diritto nell’arco di questa settimana». Il valore dei buoni spesa varia da 150 a 450 euro a seconda della composizione del nucleo familiare, con pezzature da 25 e 50 euro.

È l’Azienda Servizi alla Persona, incaricata in tal senso dal Comune, a effettuare la verifica dei requisiti e stilare la graduatoria degli agenti diritto sulla base dei criteri che sono stati determinati: soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente o da attività autonoma il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno sia a zero ore che a orario ridotto; nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; nuclei familiari in carico ai servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

«Abbiamo superato le 1000 richieste dei buoni spesa per emergenza Covid-19 - comunica l’Asp - ed esaurito quindi presumibilmente il fondo a disposizione. È pertanto necessario, al momento, sospendere l’acquisizione delle domande. Al termine dell’istruttoria in corso, sarà possibile verificare l’eventuale ulteriore capienza del fondo e, in caso di fondi disponibili, riaprire i termini di raccolta delle domande (info al sito dell’Asp Ambito 9 all’indirizzo www.aspambitonove.it».

La consegna dei voucher viene effettuata a domicilio dalla Polizia Locale, dalla Protezione civile o da associazioni di volontariato. I buoni vanno spesi negli esercizi commerciali che hanno stipulato apposita convenzione con l’Asp e pubblicati sul sito di questa. Non è ammesso l’acquisto di alcolici e superalcolici. Una eventuale maggiore spesa superiore al valore dei buoni deve essere sostenuta dal beneficiario del buono stesso.

