Due famiglie insieme per il barbecue. Ma i vicini avvisano i carabinieri: scattano multe per 1.400 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELBELLINO - Un barbecue salatissimo quello del primo maggio nell'anno del, costato ben 1.400 euro di multe elevate a due famiglie coinquiline che abitano nello stesso palazzo in un quartiere della frazione Stazione. Si tratta di due fratelli che, con le rispettive famiglie hanno deciso di stare insieme il 1° maggio e fare una grigliata in garage. Hanno anche invitato una vicina, anziana, per non lasciarla sola nel giorno di festa. Ma su segnalazione di qualche residente, che deve aver notato l’assembramento di gente nel garage condominiale, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Jesi a interrompere la festa: le due pattuglie delle stazioni di Moie e di Staffolo, pur riconoscendo la bontà del gesto di solidarietà verso l’anziana sola, non hanno potuto far altro che procedere con i verbali per il mancato rispetto delle normative anti-contagio. Sono state elevate cinque contravvenzioni da 280 euro ciascuna.