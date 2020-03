Anteas Senigallia dona 100 mascherine e materiale sanitario all'ospedale cittadino

SENIGALLIA - In questi giorni difficilissimi per il nostro Paese a causa del diffondersi del contagio da Covid 19 ognuno di noi ha potuto constatare l’impegno profuso da medici, infermieri e personale socio sanitario nella lotta contro il coronavirus. Gli ospedali sono quasi al collasso e necessitano di personale ed attrezzature per far fronte al dilagare dell’infezione.

Anche l’Ospedale di Senigallia, abilitato alla cura dei malati di coronavirus, necessita di attrezzature per poter svolgere al meglio il proprio compito.

Per questo l’Anteas di Senigallia, associazione di volontariato della Federazione Nazionale Pensionati della Cisl, sentite le necessità più urgenti del nosocomio, ha acquistato e consegnato 9 misuratori di pressione arteriosa, 10 saturimetri per la misurazione del grado di saturazione dell’ossigeno nel sangue e 100 mascherine ffp3 da utilizzare nel nuovo reparto per la cura del Covid 19. Inoltre ha acquistato una macchina lava asciuga pavimenti per la sala operatoria dell’Ospedale che ne aveva urgente necessità.

Questi macchinari sono stati acquistati utilizzando i fondi del cinque per mille pervenuti all’Anteas dalle scelte dei cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, quindi soldi dei contribuenti che vengono utilizzati nel territorio a vantaggio di tutti i cittadini, specie di quelli più fragili e bisognosi.Grazie a tutti e soprattutto un ringraziamento particolare a tutti i volontari dell’Anteas che con il loro impegno quotidiano, gratuito e disinteressato, consentono all’Associazione di essere presente sul territorio a favore dei più bisognosi.

