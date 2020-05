Si ritorna a messa, le indicazioni del vescovo Spina: «Ordine ed entusiasmo»

ANCONA - Ordine ed entusiasmo. È questa la raccomandazione rivolta ai fedeli dall’Arcivescovo Angelo Spina nella prima domenica di celebrazione comunitaria. «Una gioia che arriva dopo due mesi faticosi, costretti a celebrare sempre a porte chiuse - ricorda - di sofferenza interiore in quanto i fedeli sentivano il bisogno di Gesù Eucaristia e non potevano partecipare, sentivano la mancanza della comunità».

L’appuntamento con la Messa è alle 10.30 di oggi nella cattedrale di San Ciriaco? «Vorrei esprimere a tutti questa gioia, rendendo grazia al Signore per i suo benefici, e sono stati tanti, che ci ha donato in questi tempi difficili. Un tempo in cui - prosegue Spina- è stato possibile riscoprire la preghiera personale, in famiglia, nelle case, chiese domestiche. Ma adesso è tempo di riprendere. Non siamo ancora nella normalità, ma siamo sulla strada per arrivarci e dobbiamo mettercela tutta per ripartire con entusiasmo. Naturalmente - conclude- usando tutte le precauzioni, rispettando le norme perché non ne va soltanto della nostra vita personale, ma anche degli altri dei quali ci dobbiamo preoccupare. È una questione di carità oltre che di legalità. Ringrazio- conclude- tutti i sacerdoti che hanno fatto e faranno di tutto per far rispettare queste norme». Ma l’Arcivescovo già guarda avanti. In particolare a sabato prossimo quando alle 10, sempre in cattedrale, si terrà la Messa crismale, rimandata durante la settimana di Pasqua. «È la messa-ricorda- in cui si consacrano gli oli benedetti per l’unzione dei catecumeni e degli infermi e il santo crisma per l’unzione battesimale, la cresima e l’ordine sacro. I sacerdoti rinnovano le promesse pronunciate il giorno dell’ordinazione e la chiesa riscopre la sua vocazione sacerdotale».

