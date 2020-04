«In coppia per la spesa? Mio marito non è capace»: in 24 ore inflitte 14 sanzioni

ANCONA - Controlli anti Covid: 14 multe della polizia in 24 ore. La metà delle sanzioni emesse mercoledì ha riguardato persone fermate a bordo di auto che viaggiavano insieme e non avevano motivo. Tra le scuse più curiose, quella di una moglie che accompagnava il marito a fare la spesa, pur essendo vietato entrare in due al supermercato. Il motivo dello shopping di coppia? «Mio marito compra solo i prodotti che piacciono a lui e si dimentica di me», la scusa della dalla donna agli agenti delle Volanti. Sanzionati anche due ragazzi che si sono ritrovati in un giardinetto di piazzale Camerino per fumare marijuana. Per loro, oltre alla sanzione, è scattata anche la segnalazione in Prefettura come assuntori di stupefacenti. La droga è stata sequestrata. Ma i controlli hanno riguardato anche il rispetto delle norme degli esercizi commerciali. Giovedì sera, tre minimarket, ubicati tra via Marconi e corso Carlo Alberto, sono stati trovati aperti dopo le 20. L’ordinanza consente l’apertura di tali negozi dalle 8 fino alle 20. Un’attività, già sanzionata in passato in base all’articolo 100 del Tulps (quando il questore interviene per sospendere momentaneamente la licenza), dovrà rimanere chiusa per i prossimi cinque giorni. I controlli della polizia continueranno rafforzati nei prossimi giorni.

