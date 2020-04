Più spazi e anche meno tasse: il commercio adesso spera

ANCONA - Le chiavi dei locali vengono servite al sindaco su un vassoio. C’è anche una lettera d’accompagno. «Aprire in queste condizioni vuol dire morire». Più che una protesta, è un appello: «Le chiediamo di farsi partecipe delle nostre problematiche - si legge -. Non cerchiamo aiuti personali, ma interventi di sistema a favore di tutto il comparto che possano far sopravvivere le nostre aziende e scongiurare la chiusura». Pronta la replica di Valeria Mancinelli: «Tempo qualche giorno e le promesse si tradurranno in delibere formali».

Quanto basta per far ritrovare il sorriso a Giovanna Burattini (Bar del Pinocchio), Andrea Zarletti (Do’ Vizi Bistrot) e Corrado De Sanctis (Gasoline) che, in rappresentanza di oltre un centinaio di operatori del food, ieri hanno manifestato il disagio della categoria alla sindaca, consegnandole simbolicamente le chiavi dei loro locali, dopo aver aderito in massa, la sera prima, al flash mob nazionale “Risorgiamo Italia”, accendendo le luci e apparecchiando i tavoli nei loro bar e ristoranti deserti. «Ringraziamo il sindaco per aver dimostrato comprensione e vicinanza», ha detto Giovanna Burattini, dopo aver elencato una serie di richieste fondamentali: «Credito d’imposta ai locatori e non a locatari, accesso al credito, sostegno alle partite Iva, cassa integrazione per i dipendenti, visto che a molti non è stata riconosciuta. E norme certe per la sicurezza degli operatori e dei clienti, in modo da garantirci un fatturato tale da coprire le spese». I ristoratori e i baristi vogliono tornare a lavorare, sì, «ma la nostra non è una richiesta di poter aprire a tutti i costi e prima possibile - è scritto nella lettera -. Aprire rispettando le regole sanitarie e di distanziamento significa ridurre drammaticamente gli incassi e aumentare i costi, è il preludio del fallimento. Aprire in queste condizioni vuol dire morire».

Serve altro. «È importante il come aprire, non il quando - ha sottolineato Corrado De Sanctis -. Farlo a queste condizioni significherebbe andare incontro al peggio, non possiamo rischiare multe, denunce e ritiro della licenza se un cliente non rispetta le regole». Ha rincarato la dose Andrea Zarletti: «Ora facciamo solo servizio a domicilio, ma è cambiato drasticamente il nostro lavoro: è sparito il contatto con il pubblico e molti dipendenti non hanno ricevuto un euro di cassa integrazione».

Valeria Mancinelli ha teso la mano agli esercenti: «Faremo quanto anticipato: metteremo a disposizione aree pubbliche senza costi aggiuntivi in termini di canoni demaniali, sgraveremo una parte consistente di Cosap e Tosap e ridurremo i canoni di concessione anche agli ambulanti e agli operatori dei mercati comunali che hanno pagato la crisi pur restando sempre aperti». Ma il sindaco è andato oltre e ha riconosciuto la necessità di «spalmare le difficoltà e i sacrifici anche tra i proprietari degli immobili destinati ad attività commerciali o produttive: sarebbe bene - ha concluso - che spontaneamente o con un intervento statale si arrivasse a misure di contenimento o sospensione degli affitti, nella logica di redistribuire su una platea più ampia il peso della crisi».

