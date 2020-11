Contagi e quarantene, in classe è una trincea: anche 7 classi su 9 a casa. «Ma si resiste (per ora)»

ANCONA Interi plessi chiusi, sempre più classi in quarantena e personale decimato. Il Covid continua a creare problemi un po’ in tutti gli istituti comprensivi, ma i dirigenti e soprattutto i genitori sono determinati nell’andare avanti con le lezioni in presenza. Nonostante lo stress di chiusure annunciate e dietrofront.

Come nel caso dell’elementare De Amicis: ieri mattina la comunicazione della chiusura di domani a causa della positività di due possibili contatti stretti degli alunni e del personale scolastico. A distanza di poche ore la comunicazione uguale e contraria. «Annullato provvedimento chiusura De Amicis – si legge nella circolare –. Il Sisp dopo aver effettuato accertamenti sui casi Covid dichiarati alla scuola ha ritenuto di non considerare gli alunni e il personale scolastico contatti stretti per cui non si disporrà alcuna quarantena e gli alunni possono frequentare in presenza il plesso De Amicis anche lunedì 16 novembre. La Direzione si scusa per quanto predisposto nella precedente comunicazione, ma in via precauzionale si è dovuto garantire prima di tutto la sicurezza».



Le difficoltà

Nelle settimane scorse le difficoltà maggiori si erano invece avute nelle scuole del Pinocchio e di Pietralacroce. In quest’ultima, in particolare, erano dovute andare in quarantena 7 classi su 9. «Ma non ci sono andate insieme – tiene a precisare la dirigente dell’istituto comprensivo Scocchera, Maria Costanza Petrini -. Prima è capitato a una, poi è stata la volta di altre due, infine se ne sono aggiunte ulteriori quattro. Ma adesso sono rientrate tutte a scuola insieme ai rispettivi insegnati, che prima di tornare in aula si sono sottoposti a screening risultando tutti negativi al test». Inoltre lo svuotamento del plesso ha favorito la sanificazione straordinaria degli spazi. «Quello di Pietralacroce è comunque stato un caso eccezionale – aggiunge la dirigente – Negli altri plessi la circolazione del virus è stata medio bassa, in alcuni totalmente assente. In particolare hanno retto molto bene le scuole dell’infanzia». Ancora meglio è andato all’istituto comprensivo Cittadella Hack, dove fin’ora non c’è stato un numero significativo di classi mandate in quarantena. «Si è trattato per lo più di casi isolati – riferisce la dirigente, Maria Alessandra Bertini – e per quanto riguarda il personale siamo sempre riusciti a sostituirlo con risorse interne o supplenti Covid».

La trincea per ora resiste e si va avanti. Anche perché lo vogliono fortemente i genitori. «Dall’analisi dei dati Gores risulta evidente come i contagi nei setting scolastici non sono così rilevanti se paragonati a quelli nel contesto familiare – osserva Silvia Mariotti di Priorità alla Scuola -. Come in tutti i contesti stanno aumentando anche qui, ma grazie ai protocolli la scuola rimane uno dei luoghi più sicuri e deve rimanere in presenza». Per ora scuole materne, elementari e medie sono salve, ma se le Marche dovessero scivolare in zona rossa o peggio ancora si decidesse per il lockdown generale, anche per loro si concretizzerebbe la didattica a distanza. «Per questo siamo pronti alla mobilitazione – dice Mariotti -. In Europa le scuole sono rimaste aperte anche di fronte a lockdown più stringenti dei nostri».

