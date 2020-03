Due ragazzini di 13 e 14 anni vanno in giro a rubare nelle auto parcheggiate

ANCONA - Invece di stare a casa a studiare o a giocare con la Playstation, se ne andavano in giro a saccheggiare auto, in barba al Coronavirus. La denuncia per furto servirà da lezione a due ragazzini di 13 e 14 anni, d’origine straniera, sorpresi dalla polizia a rubare. Non sapendo come ammazzare il tempo in questi giorni di coprifuoco, i due baby ladruncoli sabato pomeriggio si sono divertiti a depredare auto in sosta, alla ricerca di oggetti preziosi e soldi. Un gioco doppiamente scriteriato, alla luce anche del decreto governativo #iorestoacasa che vieta e punisce gli spostamenti non necessari, anche se nel caso dei due minorenni il reato contestato è solo il furto che prevale sul mancato rispetto dell’ordinanza. A beccare i due ragazzini ci hanno pensato gli agenti delle Volanti che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, su segnalazione di un residente, sono stati sollecitati a raggiungere via Rodi. Qui i poliziotti hanno sorpreso i due minorenni in flagrante. Il fatto che non riuscissero a giustificare la loro presenza in strada è passato in secondo piano rispetto alla refurtiva trovata addosso: cose di scarso valore, più che altro effetti personali che i proprietari custodivano in auto, mentre non erano in possesso di arnesi da scasso, di cui forse sono riusciti a disfarsi alla vista della polizia. Tra gli oggetti rubati anche un portafogli con pochi spiccioli. I due minorenni sono stati affidati alle proprie famiglie e poi denunciati per furto.

