Regole anti Covid, multato dai carabinieri un ristoratore senza mascherina

ANCONA Meglio mettere la mascherina, per evitare guai alla salute per il coronavirus e pure una multa. La prova arriva dai risultati del pattugliamento del territorio ad opera dei carabinieri nel weekend, con 80 militari e 30 automezzi.





Durante il servizio sono state controllate 190 persone, 89 autoveicoli. Impegnato anche personale a piedi. Il bilancio: denunciate 7 persone per guida in stato di ebbrezza, elevate 2 contravvenzioni con il ritiro di una carta di circolazione, sanzionate 4 persone per il mancato utilizzo della mascherina, una per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico e tre per ubriachezza molesta.



Poco dopo la mezzanotte, a Falconara i carabinieri della Radiomobile di Ancona e della Tenenza hanno sorpreso un 50enne di origini marocchine davanti a un locale, in stato di ubriachezza, mentre molestava gli avventori sprovvisto di mascherina. L’uomo si è giustificato dicendo di non avere il Covid-19, ma non gli è servito ad evitargli le due sanzioni, una per il mancato utilizzo della mascherina e l’altra per l’ubriachezza molesta. Poco più tardi, la stessa sorte, in Piazza Mazzini, è toccata a due cittadini romeni, anche loro sorpresi ubriachi ad importunare gli avventori di alcuni locali pubblici senza mascherina. A Falconara i carabinieri hanno sottoposto ad accertamento etilometrico e denunciato per guida in stato di ebbrezza un giovane che aveva perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi contro il muro perimetrale di un’abitazione privata.



Ad Ancona i carabinieri hanno sanzionato un 32enne, titolare di un esercizio di ristorazione, poiché sorpreso a svolgere la propria attività senza dispositivo di protezione.

Controlli anche a Jesi, Osimo e Senigallia. A Fabriano i Carabinieri hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 70 anni, per guida in stato di ebbrezza, con relativo ritiro delle patenti. Le verifiche dei carabinieri sul rispetto delle misure di contenimento proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia.



