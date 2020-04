Mascherine, dispositivi, pacchi di alimenti e pizze: i regali del Panathlon per la Croce Gialla

ANCONA - Il Panathlon tramite il presidente Andrea Carloni e a nome di tutti i soci ha effettuato un bonifico di 2.000 euro a favore della Croce Gialla di Ancona, soldi che verranno spesi per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali mentre ill Rotary Club Ancona 25-35 per mezzo del presidente Sergio Sarnari ha donato 200 mascherine FFP2. A sostenere l’opera portata avanti dai volontari anche il Panificio&Pasticceria Gastreghini che ha donato dei pacchi di biscotti oltre a dei barattoli di miele. Generosità spontanea da parte di alcuni cittadini:. una signora ha ordinato tramite un corriere delle pizze surgelate poi recapitate in sede mentre l’altra sera la squadra di notte tutta composta da volontari si è ritrovata la cena offerta da una seconda persona.

