Si sente male sul treno, l'annuncio dello speaker fa pensare al peggio ma nessun sintomo di Coronavirus

ANCONA - Momenti di grande concitazione quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi alla stazione di Ancona con un uomo che era a biordo del treno proveniente da Lecce e diretto a Milano con un uomo che si è sentito più volte male per poi lanciare la richiesta di aiuto proprio alla fermata. Una signora lo aveva aiutato nei minuti precedenti quindi lo stop con quello che sembrava essere un normale malessere ma con le parole dello speaker che ha annunciato il lieve ritardo a causa di un soccorso sanitario in uno degli ultimi vagoni del treno che ha scatenato il panico. Niente di riconducibile al Coronavirus ma i presenti non hanno potuto far altro che pensare al peggio mentre la Polfer e la Croce Gialla hanno aiutato l'uomo che si è ripreso rinunciando anche al trasporto in ospedale per tutti i controlli del caso.

