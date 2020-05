Lunedì riapronto i mercati anche scoperti, ecco come accedervi. Trasloca il mercato di via Maratta

ANCONA - Da lunedì 18 maggio, come disposto dal Presidente della Giunta Regionale col Decreto 125 del 15/5/2020, riapriranno tutte le attività di commercio su aree pubbliche.

Con l’ordinanza 11 del 14/5/2020 è stabilita la disciplina di accesso e di svolgimento delle attività commerciali nei mercati coperti e scoperti nel rispetto delle norme vigenti e del suddetto protocollo. L'ordinanza è allegata.

Essa evidenzia che chiunque, per qualsiasi motivo (operatori, clienti, visitatori, passati) acceda nelle aree mercatali deve:

- indossare la mascherina;

- indossare i guanti;

- mantenere la distanza interpersonale di un metro.

MERCATO DI VIA MARATTA

Per questioni di sicurezza il mercato di via Maratta, il martedì e venerdì sarà effettuato lungo il viale della Vittoria. Questo perché in entrambe i giorni è maggiore il numero degli ambulanti e per evitare assembramenti, è necessario non disporre le bancarelle in doppia fila, ma su fila unica come avverrà nel viale della Vittoria. Nella giornata di mercoledì il mercato si terrà regolarmente in via Maratta, visto che presenta minor numero degli ambulanti, su un’unica fila.

ACCESSO AI MERCATI :

È inoltre obbligatorio, secondo quanto disposto dall’ordinanza, utilizzare per l'accesso ai mercati i seguenti varchi :

- mercato coperto Centrale delle Erbe: ingresso lato corso Mazzini e ingresso lato via Magenta;

- mercato coperto di via Maratta: ingresso lato via Maratta e ingresso lato corso Amendola - mercato coperto di Piazza d'Armi: entrambi gli ingressi lato piazzetta verso Piazza Ugo Bassi e ingresso lato Viale Cristoforo Colombo;

- mercato coperto di Collemarino Sud: ingresso da Piazzale Galilei lato Via Tamburini e ingresso da Piazzale Fermi lato Via Tamburini.

L'orario di apertura dei mercati coperti è dalle ore 7 alle ore 13, chiusura prevista alle 13:30.

Nei mercati coperti che all’aperto saranno posti cartelli che ricorderanno le misure anti-Covid da adottarsi da parte di tutti. (foto allegata).

Infine, la Polizia Locale di Ancona ricorda ai cittadini di spostare i veicoli dalle vie e dalle piazze interessate dai mercati oltre all’osservanza delle norme di sicurezza prescritte dall’ordinanza.



