Libri e vestiti per bambini: la (ri)partenza è piena di ostacoli

ANCONA - Il lento ritorno alla normalità comincia nelle librerie, cartolerie e negozi per bambini. Riaperture a macchia di leopardo: anzi, sono più i negozi che hanno preferito restare chiusi, in attesa di tempi migliori. Ma c’è anche chi ha trovato una via di mezzo, come Francesco Ricci, titolare della libreria Gulliver Mondadori di corso Mazzini. Insieme a una dipendente, ha trascorso la giornata a igienizzare i locali e vendere libri attraverso la saracinesca.

«È l’unica soluzione che ho per garantire la sicurezza - spiega - ancora non siamo pronti ad accogliere la clientela all’interno, non riusciremmo a far rispettare le distanze. Per ora andiamo avanti su ordinazione, basta che uno ci avverta su Whatsapp o sui social. Per pagare? Cash o carte contactless. Inoltre, abbiamo ripreso la consegna a domicilio. La risposta c’è stata: c’era la fila al mattino. E non sono mancate le proteste di chi voleva entrare a tutti i costi». Fogola in corso Mazzini era operativa, pur non ricevendo clienti. «Stiamo mettendo in sicurezza gli spazi, abbiamo ordinato mascherine, guanti e gel per chi vuole sfogliare un libro, forse da domani (oggi, ndr) apriremo il negozio, ma non lo so: non intendo diventare un alibi per chi vuole andare a spasso» spiega Simona Rossi, tra i 154 librai che hanno sottoscritto una lettera aperta al Governo per invocare garanzie.

«La riapertura è stata un’operazione prematura e poco concordata - afferma Rissi - essere i capofila della fase-2 ci crea apprensione. Avevamo trovato soddisfazione nelle consegne a domicilio, che continuiamo a fare: forse bisognava andare avanti così ancora per un po’». Ha ripreso tra mille dubbi anche la libreria Clua di piazza Martelli. «Eravamo incerti, non c’è una normativa specifica - confessa Francesca Gaetani - facciamo entrare due clienti alla volta, abbiamo il gel per le mani, ma la mascherina non è indispensabile: l’invito è a non rimenare in libreria più del tempo necessario all’acquisto del prodotto. Per ora si è vista pochissima gente, ma ci hanno contattato molti universitari che risiedono fuori città per la spedizione dei libri. Pretendo chiarezza dal Governo: non vorrei che ora mi venisse negato il bonus di 600 euro, altrimenti conviene restare chiusi perché quella cifra in un mese non la fatturo».

Domina l’incertezza anche nei negozi per bambini: qualcuno ha riaperto, tanti altri no. «In effetti forniamo un servizio essenziale per i neonati, molte mamme erano in difficoltà e ci hanno subito chiamato o sono venute in negozio - dice Silvana Belegni di “Per Piccoli” di via Orefici - se dovesse esserci un buon afflusso, come spero, sarà meglio lavorare su appuntamento per evitare file e assembramenti. Certo questa decisione mi ha preso in contropiede: mi sono dovuta riorganizzare in fretta e furia». In corso Amendola luci accese da Birbe e Monelli di Maria Montecchiari: «È una resurrezione - sorride la commerciante - giusto così, l’importante è adottare tutte le precauzioni, anche se ormai mezza stagione è andata tra Pasqua e comunioni».

La crisi da Covid ha lasciato il segno. «Fra matrimoni e cerimonie annullate il danno è stato enorme, specie per un’attività nuova come la mia - dice Angela Dermyshi, 24 anni, titolare di Chaos in corso Amendola - adesso è come se dovessi ripartire da zero e non posso farcela con i 600 euro dello Stato con cui non pago nemmeno l’affitto. Serve altro: liquidità vera e prestiti super agevolati. In una mattinata qui non è entrato nessuno. E poi come faccio a garantire la sicurezza quando i clienti toccano i vestiti, li provano e magari qualcuno starnutisce senza mascherina?».

