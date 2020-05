Da domani in palestra: attenti alle distanze e niente condivisioni

ANCONA - La quarantena è terminata anche per gli amanti del fitness. Dopo le lezioni e i corsi on line da domani è tempo di tornare a sudare in palestra. Ma come avvenuto per ogni attività che ha ripreso dopo il lungo stop causa Covid, anche nelle palestre titolari, allenatori e clienti dovranno seguire delle regole ben precise. Ai gestori il compito di garantire un programma delle attività e cercare di pianificarle il più possibile, invitando i clienti a prenotare e tenendo conto del fatto che gli accessi andranno regolamentati in modo da evitare assembramenti.

Gli sportivi dovranno invece arrivare già vestiti adeguatamente alla attività che andranno a svolgere o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. È vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi. Vanno disinfettati i propri effetti personali e non vanno condivisi borracce, fazzoletti, attrezzi. All’interno della palestra la raccomandazione principale è di mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro per le persone che non svolgono attività fisica e di almeno 2 metri per quelle che invece si stanno allenando, specie se intensamente. Per quanto riguarda invece le piscine, nelle vasche ci dovranno essere almeno 7 metri quadrati di superficie a persona e lo stesso varrà anche nelle aree predisposte per prendere il sole e riposare.

