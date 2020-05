​Bevono birra non rispettando le distanze di sicurezza, pioggia di multe: un giovane trovato con la marijuana

ANCONA - Nel corso dei servizi di prevenzione effettuati nel weekend, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno eseguito diversi controlli in tutto il capoluogo dorico anche al fine di verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19

Nel corso dell'attività, ieri sera, verso le 19.30, gli agenti hanno proceduto al controllo di un gruppo di soggetti, noti alle Forze di Polizia, che bivaccavano bevendo birre nei pressi della piazzetta di Via G. Bruno prospicente ad un noto supermercato. Tutte e dodici le persone, non rispettando le distanze di sicurezza ed indossando le mascherine tenendole sotto al mento, venivano sanzionate ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/20.



Tra questi un 23enne originario del fermano, veniva anche sanzionato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 in quanto trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana che deteneva in una tasca del giubbino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA