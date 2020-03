Attraversa la città per prendere un caffè al distributore automatico, giovane denunciato

ANCONA - Era in Corso Carlo Alberto per prendere un caffè a un distributore automatico, peccato che provenisse da via Piave. Secondo l'ultimo decreto emesso a livello governativo con indicazioni più stringenti riguardo la circolazione anche pedonale, gli agenti della polizia locale non hanno potuto far altro che denunciare il giovane anconetano.

Anche quest'oggi numerosi sono stati i controlli che la Polizia locale di Ancona ha effettuato in città. Sono stati controllati 85 veicoli, 8 pedoni 42 esercizi pubblici dove e' stata verificata anche l'osservanza della distanza interpersonale tra la clientela.

