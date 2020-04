La bambina dal cuore d'oro: «Un dono ai sanitari con la mia paghetta. Il mio uovo di Pasqua è per voi. Siete degli eroi»

SENIGALLIA - «Volevo solamente dirvi grazie». Scrive Mikaela Tehna in una lettera recapitata al personale sanitario dell’ospedale di Senigallia. Ha inoltre donato un uovo di Pasqua, acquistato con la paghetta che i genitori le avevano dato. Un modo per fare arrivare il suo affetto e la gratitudine a chi da settimane sta affrontando, in prima linea, l’emergenza sanitaria in corso.

«Forse il mio non ha tanta importanza – prosegue la rappresentante del Consiglio municipale dei ragazzi di Marzocca nella lettera - ma voglio dirvelo comunque, a nome di tutti i bambini e ragazzi. Noi adesso siamo tutti a casa mentre voi in ospedale a ridare il sorriso ai malati e ai loro parenti. Noi crediamo in voi. Da quando sono piccola voglio diventare medico per aiutare le persone, quello che fate voi. Siete degli eroi – aggiunge il “sindaco” dei ragazzi - ma non solo ora, lo siete da sempre. Vi meritereste una medaglia». Martedì sera Mikaela ha chiesto il telefono alla madre per chiamare l’operatrice del Cmr, senza però spiegarle il motivo di tanta urgenza. «I miei mi danno la paghetta e ho deciso di usarla per regalare un uovo di Pasqua ai medici e agli infermieri dell’ospedale di Senigallia – ha spiegato -. Voglio ringraziarli per quello che stanno facendo».

Mikaela, che frequenta la prima media a Marzocca, aveva già deciso tutto, cercava solo il modo per consegnare uovo e lettera. Lei non poteva uscire di casa per portarli di persona. E’ stato un angelo di nome Giulia della Croce rossa italiana a farsi carico di esaudire il desiderio di Mikaela. E’ stata lei a recapitare ai sanitari il dono e la lettera. «A nome di tutti i ragazzi di Marzocca – conclude la missiva - dono questo uovo di Pasqua e questa lettera per starvi vicino, come voi state vicino ai malati e ai loro familiari. Questo virus ci renderà più uniti perché ritorneremo ad abbracciarci più forte di prima. Ps. Spero di avervi fatto sorridere». Non è l’unico uovo di Pasqua arrivato ai sanitari, ieri ne hanno ricevuti diversi, insieme a colombe e dolci di tutti i tipi. Il gesto che però arriva da una adolescente, che ha sentito il desiderio di privarsi della paghetta, per dimostrare loro riconoscenza, è arrivato dritto al cuore. «Mi ha fatto molto piacere riscontrare in una ragazzina questo tipo di sensibilità – dichiara il sindaco Maurizio Mangialardi – perché si è resa conto, forse più di molti adulti che ancora non hanno capito la gravità della situazione, dell’immenso sforzo quotidiano che tutti i sanitari del nostro ospedale stanno facendo per curare e salvare chi è stato duramente colpito dal virus. Apprezzo davvero molto che un’adolescente abbia compreso la situazione e quanto determinante sia il loro intervento. Grazie Mikaela».

