Si diverte a passare davanti agli agenti della polizia locale: dopo il terzo giro arriva lo stop e la multa di 400 euro

ANCONA - Era transitato per già due volte davanti a una pattuglia della Polizia locale in via Colombo e forse voleva vedere l'effetto che faceva farsi fermare dagli agenti; così la terza volta che è passato con la sua auto i vigili lo hanno fermato e non trovandolo con alcuna giustificazione valida lo hanno multato di 400 euro.

È quanto accaduto quest'oggi a un diciannovenne anconitano che in seguito alle varie domande degli agenti ha provato ad abbozzare alcune scuse ma senza successo.

Per il resto la domenica è trascorsa tranquilla ad Ancona. In una città quasi deserta, la Polizia locale ha controllato 33 veicoli, 3 pedoni e 24 esercizi commerciali sempre riguardo al mantenimento della distanza di sicurezza tra gli avventori. Presidiato anche l'accesso a Portonovo ma nessuno ha raggiunto la spiaggia più amata dagli anconitani.



