Corinaldo, al via la domanda per il Servizio Civile Universale: ecco quando scadono le iscrizioni

CORINALDO - “Curare la comunità: resilienza e inclusione delle persone fragili” per il settore ‘Assistenza’ e, per il primo anno il Servizio Civile si apre al settore della cultura con il progetto “Comunità resilienti: respiriamo cultura”: questa la proposta del Comune di Corinaldo che mette a disposizione quattro posti per altrettanti volontari.

«Il Servizio Civile è da sempre un punto fermo delle politiche giovanili perché con esso i giovani possono essere partecipi della vita della città; possono avvicinarsi a situazioni di svantaggio sociale, stimolando in loro il desiderio di essere parte attiva del cambiamento oppure avvicinarsi al mondo della cultura e quindi costruire il Paese prima, formando, educando e alimentando economia- la riflessione dell’assessore Giorgia Fabri- Quest’anno, per la prima volta, il Servizio Civile apre le proprie porte alla cultura e, ampliando i settori ampliamo l'offerta per i nostri ragazzi.»

Il Servizio Civile dà la possibilità ai giovani disoccupati e inoccupati di lavorare in vari ambiti di interesse sociale: dall’assistenza alla protezione ambientale, dalla valorizzazione del patrimonio alla cooperazione internazionale e la difesa dei diritti umani. In molti casi questa esperienza si può convertire in un trampolino di lancio per il mondo del lavoro.

Un progetto che può rappresentare un’opportunità di crescita personale e lavorativa per i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti. Un progetto che prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno con un contributo mensile di 439,50 euro, un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

Tutte le informazioni riguardo il Servizio Civile possono essere reperite sul sito www.scanci.it. Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

La domanda va presentata entro il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 14,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA