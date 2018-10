Va a cena per la festa di compleanno: torna a casa e la trova a soqquadro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Esce per festeggiare il compleanno e quando torna a casa trova tutto a soqquadro. È accaduto a Corinaldo dove domenica i ladri hanno preso di mira cinque abitazioni. Nel casolare di una coppia di italo-tedeschi hanno smurato anche una cassaforte, rubando 4.500 euro in contanti e diversi gioielli. Una domenica nera per il borgo gorettiano alle prese in questi giorni con i festeggiamenti di Halloween. A dare l’allarme domenica sera sui social è stata proprio la festeggiata.