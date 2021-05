Va a fare la spesa al supermercato, la sua auto si sfrena e la travolge. Momenti di terrore per una donna

CORINALDO - Va a fare spesa al supermercato e viene investita dalla sua stessa auto. Il grave incidente è avvenuto ieri mattina a Corinaldo, prima delle 10, in una strada subito fuori dal borgo antico, dove si trova appunto un market. Era diretta proprio lì.

Secondo quanto hanno potuto accertare i soccorritori, intervenuti con l’eliambulanza del 118, la signora di circa 60 anni aveva lasciato la propria auto sulla strada in discesa, probabilmente senza azionare il freno a mano. Sta di fatto che il veicolo, sfrenato, l’ha travolta, ferendola gravemente ad una gamba.



Appresa la dinamica, l’operatore del 118 non ha perso tempo e ha inviato sul posto l’elicottero sanitario per velocizzare il soccorso. L’eliambulanza è atterrata in un campo e il personale ha soccorso la donna, portandola all’ospedale di Torrette dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. È ancora ricoverata, ma sta meglio e non è in pericolo di vita. La dinamica non è ancora molto chiara. Nessuno ha rilevato l’incidente. Non sono intervenuti i carabinieri e nemmeno la polizia locale. Solo i sanitari. Avendo comunque fatto tutto da sola, non erano necessari rilievi per rintracciare eventuali altri responsabili.

La signora era uscita per andare a fare la spesa ma l’intervento non è avvenuto nel parcheggio del supermercato dove non ha fatto in tempo ad arrivare. È successo vicino all’abitazione dove forse era scesa per chiudere il cancello o il portellone del garage. Dettaglio che non ha fornito nell’immediatezza ai sanitari del 118. Nemmeno loro hanno chiarito questo dato irrilevante.

Prioritarie erano le condizioni di salute della paziente. Di certo c’è che è passata davanti al proprio veicolo che, sfrenato, in discesa ha finito per travolgerla, colpendola violentemente ad una gamba. Molti ieri mattina hanno visto l’eliambulanza arrivare ma solo nel pomeriggio hanno appreso da qualche residente della zona in cui è avvenuto l’infortunio ciò che era davvero capitato. Non essendo accaduto in centro storico, non si sono accorti in molti. I suoi concittadini hanno poi avuto conferma nel tardo pomeriggio che le condizioni della donna non erano così drammatiche come apparso in mattinata: per fortuna, ce la farà.

