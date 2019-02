Tutte le trappole della Lanterna: «Lo staff di Sfera doveva vigilare»

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA Non solo la trappola mortale di un’uscita di sicurezza inadeguata, un percorso a ostacoli fatto di gradoni troppo alti, pendenze eccessive, uscite non abbastanza ampie e brusche svolte nel percorso verso la salvezza. Ma anche il trabocchetto di una falsa rappresentazione dell’evento, che avrebbe indotto molti genitori, la sera del 7 dicembre, a mandare i figli alla Lanterna Azzurra convinti che si trattasse di un concerto live con inizio a un orario accettabile, poco dopo le 22, organizzato per di più con la partecipazione delle scuole, e non una serata in discoteca con comparsata finale di un trapper da un milione e mezzo di followers.Questo sostengono gli avvocati dei familiari delle sei vittime uccise nella calca della Lanterna Azzurra di Corinaldo, proprio mentre le perizie depositate dai consulenti in Procura stanno consegnando le prime verità dell’inchiesta.