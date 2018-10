Terremoto a Corinaldo Nessun danno solo un brivido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Lieve scossa di terremoto registrata dalla sala sismica dell’INGV nella zona di Corinaldo alle 21,47 di lunedì. Il sisma, di modesta magnitudo (2.1), si è verificato ad una profondità di 11 chilometri dalla superficie ed è stato registrato a quattro chilometri di distanza dalla città. Non si sono segnalati danni o conseguenze di sorta. Tanto è bastato per far partire il tam tam specie sui social. Il terremoto non è stato sentito da tutti, la bassa magnitudo non ha ingenerato un forte allarme. Ma la scossa non ha lasciato comunque indifferente la comunità di Corinaldo. Il passaparola ha alimentato la curiosità e fatto scendere un brivido sulla schiena, anche se poi qualsiasi timore è subito scivolato via. E la paura se n’è andata sulle ali di qualche battuta e molti sospiri di sollievo.