Così il commando ha fatto una strage Minuto per minuto il blitz in discoteca

di Lorenzo Sconocchini

Telefonini e Gps

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Così scrupolosi da premurarsi, prima di partire per le Marche, di telefonare a uno dei gestori della Lanterna Azzurra. «A che ora arriva Sfera Ebbasta, sicuro che lo vedremo?», più o meno le loro domande.Così professionali da informare in anticipo il loro ricettatore di fiducia, avvisando che avrebbero fatto la solita razzia di catenine e dunque di tenersi pronto a trasformare i monili in contanti nel suo Compro Oro. E poi giù verso Corinaldo, divisi in due batterie, pronti a dare “gas gas, gas” - come mesi dopo continuavano a vantarsi delle loro imprese al peperoncino senza sapere di essere intercettati - in una discoteca in aperta campagna stipata all’inverosimile di ragazzini in attesa del loro idolo trapper.La notte folle dei rapinatori della Bassa Modenese, la banda dello spray in cella da venerdì sera per la strage di Corinaldo, viene ricostruita minuto per minuto, chilometro dopo chilometro, dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dai loro telefonini e dalle coordinate geografiche dei dispositivi Gps installati a bordo delle loro auto a fini assicurativi. Un’analisi minuziosa, a cavallo tra il 7 e l’8 dicembre, utile alla Procura e ai carabinieri del reparto investigativo di Ancona anche per dimostrare che, pur muovendosi autonomamente, le due batterie componevano un unico commando e dunque agivano condividendo lo stesso piano criminale e dunque le stesse responsabilità di quell’epilogo tragico. Per questo si tenevano in continuo contatto telefonico, come rileva il gip Carlo Cimini nell’ordinanza, sia durante il viaggio di andata e ritorno, che durante la permanenza nella zona della discoteca. Di particolare rilievo, secondo il gip «i contatti avvenuti nelle fasi immediatamente antecedenti e successive all’evacuazione del locale, verificatasi alle 00,45 dell’8 dicembre».