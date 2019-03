Strage in discoteca: il vedovo denuncia il sindaco e Sfera Ebbasta

di Lorenzo Sconocchini

SENIGALLIA - Indagate oltre i gestori e i proprietari del locale, non fermatevi a loro, a chi quella sera gestiva la security e al ragazzo che avrebbe scatenato il finimondo alla Lanterna Azzurra spruzzando forse spray al peperoncino. Indagate, oltre alle dieci persone già sott’accusa, tutta la commissione di vigilanza che nell’ottobre 2017 consentì di usare come discoteca l’ex capannone nella campagna di Corinaldo, a partire dal sindaco Matteo Principi che la presiedeva. E poi il tecnico che per conto della società Magic Srl predispose il piano di sicurezza e di evacuazione approvato, e le altre autorità che hanno rilasciato sia la licenza di agibilità che l’autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo. Non risparmiate, infine, un’indagine penale rigorosa neppure a Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, e all’agente del trapper che nella tragica notte dell’Immacolata si sarebbe dovuto esibire alla Lanterna, ma non arrivò mai a Corinaldo, perché poco prima del suo show, intorno a mezzanotte e mezzo, una fuga incontrollata dal locale provocò sei morti schiacciati nella calca.