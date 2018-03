Smurata la cassaforte I ladri fanno il pieno di gioielli in pieno giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Smurata una cassaforte a Corinaldo. I carabinieri sono stati chiamati nella tarda mattinata di ieri dai proprietari di un’abitazione in via Santa Maria Nuova a Corinaldo. Erano usciti e quando sono rientrati si sono accorti di quanto accaduto. Un furto lampo di cui nessuno sembra essersi accorto nonostante il rumore fatto per togliere dalla parete la cassaforte. Le vittime ieri hanno saputo quantificare la refurtiva con precisione. Si tratterebbe di un ingente quantitativo di gioielli. La casa era priva del sistema di allarme.