Corinaldo: maxi scontro tra quattro auto, traffico in tilt

Ultimo aggiornamento: 18:59

CORINALDO - Maxi scontro tra quattro auto pochi minuti fa, poco prima delle 18 in via della Nevola a Corinaldo. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Senigallia quattro vetture sono rimaste coinvolte nello schianto. Immediati i soccorsi: sul posto il 118 e appunto i carabinieri.Macchine con tanti danni ma per fortuna il bilancio non è pesante: tre le persone che sono rimaste ferite ma solo una di queste è stata ricoverata con un codice di media gravità all'ospedale di Senigallia, solo accertamenti per gli altri due. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 a prestare soccorso agli infortunati, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO